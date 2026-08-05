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After Leaving Liverpool

The speculation is over: Salah has found a new club!

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05.08.2026 05:28
Following his departure from Liverpool, Mohamed Salah’s journey continues in Turkey.
Following his departure from Liverpool, Mohamed Salah’s journey continues in Turkey.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

There has been much speculation about Mohamed Salah’s next club, but the decision appears to have been made: Following his departure from Liverpool, the 34-year-old superstar from Egypt will join Turkish first-division club Trabzonspor.

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As transfer expert Fabrizio Romano reports, Mohamed Salah and Trabzonspor have agreed on a transfer. The forward will sign a two-year contract and is expected to arrive in Turkey soon to undergo a medical exam. His future mega-salary: around 17 million euros per year!

This means league rival Besiktas comes away empty-handed. For a long time, the Istanbul club was considered the top favorite in the race for Salah. However, sporting director Önder Özen complained about the high financial demands made by Salah’s agents.

Numerous Successes at Liverpool
This summer, Salah’s nine-year era at Liverpool came to an end. The Egyptian is one of the “Reds’” greatest players.

Mohamed Salah shed many tears as he said goodbye.
Mohamed Salah shed many tears as he said goodbye.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

The two-time African Footballer of the Year celebrated winning the Champions League with Liverpool in 2019, two English league titles in 2020 and 2025, as well as an FA Cup triumph and two League Cup victories. Now a new adventure in Turkey awaits...

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