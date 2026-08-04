WTA Masters Tournament
Potapova Advances in Toronto with 6-4, 6-2 Victory Over Ruse
A strong start to the WTA Masters Tournament in Toronto: After some initial struggles, Austria’s Anastasia Potapova prevailed 6-4, 6-2 in her first-ever match against Romania’s Elena-Gabriela Ruse!
In the first set, Potapova took a 3-1 lead but was then slightly frustrated when the world No. 77 broke back to tie the score at 3-3. With another break to make it 5-4, Potapova sealed the set.
In the second set, the world No. 27 broke her opponent’s serve right away in the first game.
Next Opponent: Svitolina
In the first round of the hard-court tournament, the Russian-born player had benefited from a bye. In the third round, Potapova, seeded No. 24, will face Australian Open semifinalist Elina Svitolina (9) from Ukraine.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.