Florucz Scores Twice, ÖFB Duo Loses with Belgrade

A successful day for Raul Florucz in the third qualifying round on the road to the Champions League. The Union Saint-Gilloise forward scored two goals for the Belgians in their 3-3 draw against Bodø/Glimt. Meanwhile, Marko Arnautovic and Muhammed Cham suffered a defeat while playing for Red Star Belgrade. The Serbian champions fell to Hapoel Be’er Sheva 0-1.