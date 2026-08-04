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Third Round of Champions League Qualifying

Florucz Scores Twice, ÖFB Duo Loses with Belgrade

Nachrichten
04.08.2026 04:41
Austrian national team forward Raul Florucz
Austrian national team forward Raul Florucz(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

A successful day for Raul Florucz in the third qualifying round on the road to the Champions League. The Union Saint-Gilloise forward scored two goals for the Belgians in their 3-3 draw against Bodø/Glimt. Meanwhile, Marko Arnautovic and Muhammed Cham suffered a defeat while playing for Red Star Belgrade. The Serbian champions fell to Hapoel Be’er Sheva 0-1.

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Serbian soccer champions Red Star Belgrade, featuring the two Austrian national team players Marko Arnautovic and Muhammed Cham, suffered a narrow away loss in the first leg of their Champions League qualifier against Hapoel Be’er Sheva. The Israeli champions prevailed 1–0 (1–0) in Tuesday’s home match in Steinamanger, Hungary, overcoming a prolonged period of playing a man down after former Austrian player Matan Baltaxa received a yellow-red card in the 60th minute.

Arnie and Co. Failed to Score
Arnautovic and Cham had each been substituted in at halftime. Baltaxa received both cautions within two minutes, but Red Star was unable to capitalize on the ensuing period of pressure to score the equalizer. 

Marko Arnautovic
Marko Arnautovic(Bild: EPA/ANDREJ CUKIC)

Kevin Wimmer was on the bench for Slovan Bratislava’s 2-1 away win against Mjällby, while Nosa Iyobosa Edokpolor came on as a substitute at halftime during Kauno Zalgiris’ 0-5 loss to Dinamo Zagreb. The second legs will take place in a week.

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