Bald kein Umsteigen mehr bei Reise über Brenner

Neue Züge sollen ab 2027 einen neuen Komfort bei einer Reise über den Brenner ermöglichen. Freude gibt es bei den beiden zuständigen Landesräten in Tirol und Südtirol.
Wer ab 2027 mit dem Zug über den Brenner fährt, darf sich freuen: Mit den Mehrsystemfahrzeugen des Typs Coradia Stream der Firma Alstom fällt der Umstieg an der Grenze künftig weg.
Eingeführt werden hingegen umstiegsfreie Verbindungen von Innsbruck nach Bozen und weiter nach Meran und Mals im Stundentakt. Mobilitätslandesrat René Zumtobel (SPÖ) und sein Südtiroler Amtskollege Daniel Alfreider besuchten zuletzt das Produktionswerk im italienischen Piemont und machten sich ein Bild von den neuen Zügen.
Die unterschiedlichen Bahnstromsysteme in Österreich und Italien sind damit für den Nahverkehr künftig kein Problem mehr.
LR René Zumtobel
Bild: Christof Birbaumer
Insgesamt werden 22 Züge gemeinsam von der Südtiroler Transportstruktur AG und den Österreichischen Bundesbahnen angekauft. „Die unterschiedlichen Bahnstromsysteme in Österreich und Italien sind damit für den Nahverkehr künftig kein Problem mehr“, freut sich Zumtobel.
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