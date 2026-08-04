Bald kein Umsteigen mehr bei Reise über Brenner

Eingeführt werden hingegen umstiegsfreie Verbindungen von Innsbruck nach Bozen und weiter nach Meran und Mals im Stundentakt. Mobilitätslandesrat René Zumtobel (SPÖ) und sein Südtiroler Amtskollege Daniel Alfreider besuchten zuletzt das Produktionswerk im italienischen Piemont und machten sich ein Bild von den neuen Zügen.