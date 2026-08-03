Meet the Stars of the “Steckerlfisch Fiasco”

Morning beer, celebrity meet-and-greet, and of course, a movie!

On August 16, from 10:30 a.m. to 12:30 p.m., the “Kitcheria”—located right inside Star Movie Regau—will host a Weißwurst brunch with live music. With an “all-you-can-eat” spread of white sausages and pretzels, including ½ liter of beer or a non-alcoholic beverage (€19 per person), you’ll get in the mood for an afternoon at the movies. Registration at kitcheria.eu is required. Between 12:30 p.m. and 3:00 p.m., several screenings of “Steckerlfischfiasko” will begin in the eight nearly sold-out theaters!