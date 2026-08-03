In Regau
Meet the Stars of the “Steckerlfisch Fiasco”
Long-awaited and highly anticipated: The latest installment of the Eberhofer crime series hits Austrian theaters on August 13, and on August 16, 10x2 winners will have the chance to enjoy a very special movie experience at Star Movie Regau (Upper Austria). Enter the contest right here.
The local “Steckerlfisch” king is found dead on the new golf course. Good thing the village sheriffs Eberhofer and Birkenberger are on the scene to launch the investigation. In the process, they get caught up in a full-blown family feud between two folk festival clans. A true Eberhofer thriller awaits Austrians starting August 13 in theaters across the country. And on August 16, fans should head to Star Movie Regau, where a “Mordsgaudi” awaits everyone…
Morning beer, celebrity meet-and-greet, and of course, a movie!
On August 16, from 10:30 a.m. to 12:30 p.m., the “Kitcheria”—located right inside Star Movie Regau—will host a Weißwurst brunch with live music. With an “all-you-can-eat” spread of white sausages and pretzels, including ½ liter of beer or a non-alcoholic beverage (€19 per person), you’ll get in the mood for an afternoon at the movies. Registration at kitcheria.eu is required. Between 12:30 p.m. and 3:00 p.m., several screenings of “Steckerlfischfiasko” will begin in the eight nearly sold-out theaters!
Meet the stars: the lead actors
The lead actors Sebastian Bezzel (Franz Eberhofer), Simon Schwarz (Rudi Birkenberger), and Lisa Maria Potthoff (Susi) will be there live in the theaters on August 16. And 10 pairs of “Krone” winners have the chance to win these special movie tickets. Just fill out the form, and you’ll be entered in the drawing. Entry deadline: Monday, August 10, at 9 a.m. Find all the info about the movie here.
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