Hoffnung im Kampf als Greißler vor Ort

Lebensmittelgeschäfte sichern die Versorgung in den Gemeinden. Doch nicht überall ist es leicht, einen Nahversorger zu finden. Ein Erfolgsbeispiel aus Reintal im Weinviertel steht einem Leerstand in Wöllersdorf-Steinabrückl im Industrieviertel gegenüber. Hier gibt es ein Fördermodell für Betreiber.
Während Regina Spreitzer mit ihrem Team beim ADEG Markt im Reintal, Bezirk Mistelbach, dieser Tage 30-jähriges Jubiläum feiert, herrscht in den Räumlichkeiten der Nah und Frisch-Filiale in Wöllersdorf-Steinabrückl, Bezirk Wiener Neustadt, Leere. Dies soll nicht zum Dauerzustand werden und so suchen der Pächter die Kastner Service GesmbH und die Gemeinde gemeinsam eine Nachfolge.
Fördermodell für kleine Nahversorger
Schmackhaft will man es mit einer neuen Förderung machen. Kleine Nahversorger mit bis zu 300 Quadratmetern sollen im Ort erhalten und angesiedelt bleiben. Dafür gibt es seitens der Gemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl einen zinsfreien Kredit von bis zu 50.000 Euro mit einer Laufzeit von 60 Monaten.
Markt von Schwiegermutter übernommen
Gut im Geschäft steht die Weinviertlerin Regina Spreitzer. Sie übernahm 1996 den Markt ihrer Schwiegermutter, führte zwischenzeitlich drei Märkte und konzentriert sich heute auf den Stammmarkt in Reintal. „Mir liegt sehr viel an unserer Region und an den Menschen, die hier leben. Es freut mich, dass ich mit meinem ADEG Markt einen Teil zu ihrer Versorgung im Ort beitragen kann“, so Regina Spreitzer. Das Geschäft führt sie gemeinsam mit ihrem Mann Gerhard und drei Mitarbeiterinnen, zwei von ihnen sind von Anfang an mit dabei. „Wir sind über die Jahre wie eine kleine Familie geworden.“
Interessenten werden gesucht
So ein familiärer Nahversorger würde auch gut zu Wöllersdorf-Steinabrückl passen. Interessenten können sich bei der Gemeinde oder bei Thomas Grill von Kastner (Tel.: 06765900 174) melden.
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