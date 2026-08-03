Hoffnung im Kampf als Greißler vor Ort

Markt von Schwiegermutter übernommen

Gut im Geschäft steht die Weinviertlerin Regina Spreitzer. Sie übernahm 1996 den Markt ihrer Schwiegermutter, führte zwischenzeitlich drei Märkte und konzentriert sich heute auf den Stammmarkt in Reintal. „Mir liegt sehr viel an unserer Region und an den Menschen, die hier leben. Es freut mich, dass ich mit meinem ADEG Markt einen Teil zu ihrer Versorgung im Ort beitragen kann“, so Regina Spreitzer. Das Geschäft führt sie gemeinsam mit ihrem Mann Gerhard und drei Mitarbeiterinnen, zwei von ihnen sind von Anfang an mit dabei. „Wir sind über die Jahre wie eine kleine Familie geworden.“