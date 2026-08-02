Nach Paukenschlag bleibt Wacker-Boss auf dem Boden

Aufsteiger Wacker Innsbruck gelang mit dem 5:0 über Bregenz ein sensationeller Einstand in der 2. Liga. Es war der zweitbeste Saisonstart der Vereinsgeschichte im österreichischen Profi-Fußball für die Schwarz-Grünen – nur im Jahr 2000 unter Kurt Jara legte man noch besser los.
Das war ein Auftakt nach Maß. 5:0 bei der Rückkehr in die 2. Liga! So hatten sich die schwarz-grünen Anhänger und auch die Verantwortlichen das vorgestellt. Die Spieler selbst hatten sich so ein Auftakt erträumt.
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