Sturm setzt wieder auf heimische Talente

Die Zeiten, als sich bei Sturm II unzählige junge Spieler aus aller Herren Länder tummelten, sind vorbei. Der Klub nahm einen Kurswechsel vor und setzt wieder mehr auf österreichische Talente. „Aus Überzeugung und natürlich auch aus Kostengründen“, erklärt Christoph Wurm. Wie bei einer Zweiermannschaft üblich, gab es erneut viele Transfers. Neun Spieler haben den Klub verlassen, darunter auch Daniel Sumbu, der leihweise zu Dortmund II wechselte. Der Stürmer, den sich der Klub im Frühjahr 2025 einiges hatte kosten lassen, soll in der Heimat seine Entwicklung vorantreiben.