Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ende der Legionärsflut

Sturm setzt wieder auf heimische Talente

2. Liga
01.08.2026 08:00
Sturm-Legende Stefan Hierländer trainiert nun die schwarzen Fohlen.
Sturm-Legende Stefan Hierländer trainiert nun die schwarzen Fohlen.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Die letzte Zweitliga-Saison war für Sturm II eine überaus zähe Angelegenheit. Nur dank „fremder Hilfe“ (Klagenfurt-Insolvenz, Stripfing-Rückzug) schaffte das Fohlen-Team der Schwarzen den Klassenerhalt. Der ist auch das große Ziel in der neuen Saison. „Und natürlich die Entwicklung unserer jungen Spieler“, betont Trainer Christoph Wurm.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Zeiten, als sich bei Sturm II unzählige junge Spieler aus aller Herren Länder tummelten, sind vorbei. Der Klub nahm einen Kurswechsel vor und setzt wieder mehr auf österreichische Talente. „Aus Überzeugung und natürlich auch aus Kostengründen“, erklärt Christoph Wurm. Wie bei einer Zweiermannschaft üblich, gab es erneut viele Transfers. Neun Spieler haben den Klub verlassen, darunter auch Daniel Sumbu, der leihweise zu Dortmund II wechselte. Der Stürmer, den sich der Klub im Frühjahr 2025 einiges hatte kosten lassen, soll in der Heimat seine Entwicklung vorantreiben.

Entwicklung und Klassenerhalt sind die Ziele von Sturm II-Trainer Christoph Wurm.
Entwicklung und Klassenerhalt sind die Ziele von Sturm II-Trainer Christoph Wurm.(Bild: GEPA)

Mit Verteidiger Kelechi Nnamdi (20), der von der Vienna kam, Wisler Lazarre (19) und Elijah Roche (18) stehen einige Juwele im Kader, denen man den Sprung zu den Profis durchaus zutraut. „Roche spielt ja im U20-Team Kanadas, vor der WM hat er sogar mit dem A-Team trainieren dürfen“, erzählt Wurm, der mit einem guten Gefühl ins neue Spieljahr geht.

Zitat Icon

Der Zusammenhalt und auch die Chemie ist besser als noch letzte Saison.“

Sturm II-Coach Christoph Wurm

„Der Zusammenhalt und auch die Chemie ist besser als noch letzte Saison.“ Einen Leckerbissen gab es für die „Fohlen“ in der Vorbereitung. Da testete man gegen die Saudi-Truppe al-Hilal mit Superstars wie Benzema, Milinkovic-Savic und Co. Wurm: „Wenn man sich mit solchen Weltklassespielern messen darf, ist das schon ein Erlebnis.“ Und die Sturm-Buam schlugen sich zudem wacker, verloren nur 1:2. 

Mit Kelechi Nnamdi (li.) kanm ein Talent von der Vienna zu Sturm II.
Mit Kelechi Nnamdi (li.) kanm ein Talent von der Vienna zu Sturm II.(Bild: GEPA)

Prominent ist auch der neue Co-Trainer der Zweier-Mannschaft. Legende und Ex-Kapitän Stefan Hierländer schnuppert in das Trainer-Geschäft hinein. „Er hat viel Erfahrung, ein großes Standing und arbeitet auch mit unseren Mittelfeldspielern individuell“, so Wurm, der mit seiner Truppe Samstag bei der Vienna loslegt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
2. Liga
01.08.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
159.460 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
130.038 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Medien
„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“
94.975 mal gelesen
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
3708 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
1119 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Österreich
Auf österreichischen Rekord fehlten nur 0,2 Grad!
1049 mal kommentiert
Der Freitag war der bislang heißeste des Jahres in Österreich. An 29 Messstellen wurden neue ...
Mehr 2. Liga
Ende der Legionärsflut
Sturm setzt wieder auf heimische Talente
2. Liga – 1. Runde
5:0! Wacker Innsbruck feiert triumphale Rückkehr
Sport Tv Logo
NÖ-Trio im Check
Zwischen Aufbruchstimmung und Abstiegsgespenst
Umbruch bei Falken
Darum geht dem Rekord- Präsidenten das Herz auf
Bregenz in Innsbruck
Zum 50. Duell mit Wacker kommt der Chef aus Japan

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf