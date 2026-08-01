Deutscher (82) überlebte Sturz in Gletscherspalte

Nur leicht verletzt

Da er sich nicht mehr selbstständig aus seiner Lage befreien konnte, setzte er einen Notruf ab. Der leicht verletzte Bergsteiger wurde im Anschluss von der Bergrettung Kals und der Alpinpolizei ausfindig gemacht, geborgen und vom Notarzthubschrauber Christophorus 7 ins BKH Lienz geflogen.