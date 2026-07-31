Traktoranhänger kippte um und blockierte Fahrbahn

Im steirischen Bezirk Murtal war am Freitagabend der Anhänger eines Traktors umgekippt. Das Ladegut verteilte sich auf der Fahrbahn und blockierte die Straße. Die Feuerwehr musste anrücken, um den Anhänger zu bergen und die Fahrbahn zu reinigen.
Freitagabend gegen 17.30 wurden die Kameraden der Feuerwehr Spielberg (Bezirk Murtal) zu einem Verkehrsunfall mit einem Traktor gerufen. Der Fahrer dürfte auf Höhe einer Eisenbahnunterführung die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.
In der Folge kippte der mit Getreide beladene Anhänger um, und die gesamte Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn.
Die 18 angerückten Feuerwehrleute mussten den Anhänger wieder aufrichten und die Getreideladung per Hand in Transportboxen schaufeln. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Straße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.