"That's life"
Cycling Star Primož Roglič Hit by a Car!
Four-time Vuelta winner Primoz Roglic has suffered a setback while preparing for the Tour of Spain!
The Slovenian announced on Instagram on Friday that he had been hit by a car a few days ago. A photo showed a large bruise on his thigh. Due to the injury, Roglic said he unfortunately cannot compete in the Clásica de San Sebastián or the Vuelta a Burgos. However, the Vuelta, which begins on August 22, remains his goal.
“Not the best scenario!”
“Not the best scenario, but that’s life. Now we’re focusing on the Vuelta, working hard, and hoping everything turns out for the best,” Roglic wrote. If the Olympic time trial champion from the Red Bull team recovers in time, he would likely be a rival to Felix Gall for a spot on the Vuelta podium.
Tour de France dominator Tadej Pogacar could confirm his possible participation in the three-week stage race in the coming days. The world champion still lacks the Vuelta in his extensive trophy collection; his compatriot Roglic won it in 2019, 2020, 2021, and 2024.
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