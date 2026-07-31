Steirisches Sägewerk: Schaffer Holz ist insolvent

Interne Herausforderungen und ein schwieriges internationales Marktumfeld führten laut Aussendung zur aktuellen Situation. Probleme beim Hochfahren einer neuen Produktionsanlage – im Vorjahr wurde eine Investition in der Höhe von 27 Millionen Euro angekündigt – sowie eine herausfordernde Mängelbehebung führten zu extremen Verzögerungen und Leistungseinschränkungen. Hinzu kommt das Preisniveau für den Rohstoff Starkholz, das trotz der weltweiten Absatzprobleme hoch bleibt. „Die aktuelle globale wirtschaftliche Unsicherheit hat drastischen Einfluss auf die Absatzmärkte des Unternehmens“, teilte Schaffer Holz mit.