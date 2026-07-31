Steirisches Sägewerk: Schaffer Holz ist insolvent

Das obersteirische Traditionsunternehmen Schaffer Holz muss ein Insolvenzverfahren einleiten. Ziel ist die Sanierung und Fortführung des Betriebs, die Arbeitsplätze am Standort in Eppenstein sollen erhalten bleiben. Der Schritt folgt auf eine Großinvestition.
Wie Schaffer Holz am Freitagnachmittag bekannt gibt, muss für den Sägewerk-Bereich ein Insolvenzverfahren eingeleitet werden. Grund dafür ist eine Ankündigung der finanzierenden Hausbank, bestehende Kredite fällig zu stellen und den Zahlungsverkehr einzustellen. Der Insolvenzantrag wird voraussichtlich in den kommenden 14 Tagen eingereicht. Die zur Schaffer Gruppe gehörende Einkaufsrundholzgesellschaft SMRH ist nicht betroffen.
Interne Herausforderungen und ein schwieriges internationales Marktumfeld führten laut Aussendung zur aktuellen Situation. Probleme beim Hochfahren einer neuen Produktionsanlage – im Vorjahr wurde eine Investition in der Höhe von 27 Millionen Euro angekündigt – sowie eine herausfordernde Mängelbehebung führten zu extremen Verzögerungen und Leistungseinschränkungen. Hinzu kommt das Preisniveau für den Rohstoff Starkholz, das trotz der weltweiten Absatzprobleme hoch bleibt. „Die aktuelle globale wirtschaftliche Unsicherheit hat drastischen Einfluss auf die Absatzmärkte des Unternehmens“, teilte Schaffer Holz mit.
Unternehmen soll fortgeführt werden
Geschäftsführer Markus Schaffer betont den festen Willen, das Unternehmen durch ein Sanierungsverfahren zu führen und die Produktion schnellstmöglich wieder aufzunehmen: „Es ist unser ausdrückliches Ziel, das Unternehmen fortzuführen und die Arbeitsplätze zu erhalten – diesbezüglich begeben wir unmittelbar auf die Suche nach strategischen Partnern, mit den wir diesen Schritt rascher realisieren können.“
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