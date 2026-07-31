Esperanto-Kongress holt die ganze Welt nach Graz

Schneller zu lernen als Englisch

Der Grundgedanke bleibt bis heute. Je nach Begabung ist Esperanto in zwei bis sechs Monaten ohne teuren Kurs oder Sprachreise erlernbar, während man für Englisch Jahre braucht. „Esperanto ist weniger elitär als Englisch, weil man mit allen auf der gleichen Ebene spricht. Nicht-Muttersprachler haben keinen Nachteil“, erklärt Seán Ó Riain. Die Gemeinschaft, die weltweit zwischen 500.000 und zwei Millionen Sprecher umfasst, hält zusammen – das hat der irische Diplomat gerade erfahren. Ó Riain lebt mit seiner Familie in der Nähe von Bordeaux und musste wegen der Waldbrände aus seinem Haus flüchten. „Esperanto-Freunde haben uns untergebracht“, sagt er.