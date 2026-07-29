Draw
ÖFB Cup: Here Are the Matchups for the Second Round
Marathon runner Julia Mayer and former ÖFB star Andreas Herzog, acting as “lucky charms,” have set up some exciting matchups for the second round of the ÖFB Cup. The most traditional showdown, at least, is Austria Klagenfurt versus Rapid. Defending champion LASK must travel to Deutschlandsberg.
Runner-up Sturm Graz must face second-division side ASK Voitsberg, while Red Bull Salzburg will also take on a second-division club, traveling to SKN St. Pölten. Rapid Vienna must plan another trip to Klagenfurt to face Austria Klagenfurt, while Vienna’s Austria will play in Traiskirchen for a spot in the next round.
A total of 32 clubs will compete for a spot in the round of 16, which will take place from October 27 to 29. The remaining match dates for 2027 are as follows: quarterfinals from February 9 to 11, semifinals from March 2 to 4, and the final on May 1.
The draw for the second round of the ÖFB Cup:
SV Austria Salzburg – Vienna
BW Linz – FC Wacker Innsbruck
Kapfenberger SV – FC Wels
FAC – SW Bregenz
ASK Voitsberg vs. Sturm Graz
SKN St. Pölten – Red Bull Salzburg
Bischofshofen – SCR Altach
SC/ESV Parndorf vs. Wolfsberger AC
SV Leithaprodersdorf vs. WSG Tirol
FC Kitzbühel – GAK
Austria Klagenfurt – Rapid Vienna
FCM Traiskirchen – Austria Vienna
Wallern/St. Marienkirchen vs. SV Ried
Vorwärts Steyr – TSV Hartberg
Deutschlandsberger SC – LASK
SV Lafnitz vs. Austria Lustenau
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