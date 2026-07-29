Long traffic jams as a result
Motorcyclist (28) Rode Into Oncoming Traffic: Seriously Injured
A traffic accident on Wednesday afternoon on Pass Gschütt Street in Abtenau, Salzburg, left four people injured. A 28-year-old motorcyclist from Upper Austria veered into oncoming traffic and collided with a car driven by a 58-year-old Hungarian man. The motorcyclist was airlifted by a rescue helicopter.
The Abtenau Volunteer Fire Department was alerted at 1:44 p.m. via siren, pager, and text message. Twenty-eight firefighters set out for Leitenhaus, where the 28-year-old motorcyclist had collided with the car. After receiving initial medical care, the man from Upper Austria was transported to the hospital by rescue helicopter.
The three car occupants sustained minor injuries. However, they did not require further medical attention. The Pass Gschütt Road (B166) had to be completely closed for accident investigation and cleanup. Subsequently, traffic was restricted to a single lane, resulting in long traffic jams in both directions.
According to police, it was not yet clear why the 28-year-old veered into oncoming traffic. Alcohol was not a factor—relevant tests came back negative.
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