Six were taken to the hospital
Several Children Injured in Bus During Emergency Braking
Twelve passengers were injured on Wednesday when a public bus made an emergency stop in Leonding (Upper Austria). Six children, who were traveling on the bus with their caregivers, were injured and taken to a hospital in Linz.
A 65-year-old bus driver from Linz was driving a bus on Nußböckstraße on Wednesday at 9:30 a.m., traveling from Leonding toward Untergaumberg. At the same time, a 27-year-old Romanian man from Haid was driving a small van on Hochstraße toward Linz. A 25-year-old Romanian woman, also from Haid, was sitting in the passenger seat.
65-Year-Old Driver Slammed on the Brakes
At the intersection of Nußböckstraße and Hochstraße, the two vehicles nearly collided head-on. The 65-year-old applied the brakes hard and came to a stop before the small van, thereby preventing the collision.
A total of twelve people were injured
Among those on the bus were several children and their caregivers. A total of twelve people sustained minor injuries. Of these, six children had to be transported by ambulance to Kepler University Hospital in Linz.
The remaining six people signed a waiver.
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