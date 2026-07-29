Several Children Injured in Bus During Emergency Braking

A 65-year-old bus driver from Linz was driving a bus on Nußböckstraße on Wednesday at 9:30 a.m., traveling from Leonding toward Untergaumberg. At the same time, a 27-year-old Romanian man from Haid was driving a small van on Hochstraße toward Linz. A 25-year-old Romanian woman, also from Haid, was sitting in the passenger seat.