Decisive factor
World Record Attempt on the Danube Fell Through
The 23-year-old influencer Marinus Obermair, known on social media as “MoveLikeG,” wanted to swim the entire length of Austria in just 72 hours—and set a new world record in the process. But in the end, the attempt failed due to one crucial detail.
German adventurer Marinus Obermair—better known as “MoveLikeG”—set himself an ambitious goal. For his yfood Challenge, he wanted to swim the entire length of the Danube in Austria in just 72 hours—a distance of 350 kilometers. Despite meticulous preparation, however, it was already clear even before the final hours that the world record attempt would remain “just” an attempt.
That’s because the world record timer ran out at 5:39 p.m. on Wednesday. At that point, the German was between Wallsee and Persenbeug (Lower Austria)—roughly halfway through his originally planned journey to Bratislava. At least the adventurer had the privilege of exploring all of Upper Austria by swimming. In Linz, a few fans were waiting with homemade signs, and there was also a great deal of support on social media.
Current Too Weak
However, due to the high temperatures, the Danube’s water level is currently particularly low. Consequently, the current—which should have propelled the 23-year-old forward more quickly—is also weak.
Incidentally, the fascination with the Danube is currently attracting another swimmer as well. Joseph Heß is swimming the entire 2,600 kilometers of the Danube and has already reached Budapest.
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