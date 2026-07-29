Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Decisive factor

World Record Attempt on the Danube Fell Through

Nachrichten
29.07.2026 18:30
The 23-year-old set off from Passau on Sunday. On Tuesday morning, the extreme athlete swam ...
The 23-year-old set off from Passau on Sunday. On Tuesday morning, the extreme athlete swam through Linz.(Bild: yfood)
Porträt von Anna Jaschek
Von Anna Jaschek

The 23-year-old influencer Marinus Obermair, known on social media as “MoveLikeG,” wanted to swim the entire length of Austria in just 72 hours—and set a new world record in the process. But in the end, the attempt failed due to one crucial detail.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

German adventurer Marinus Obermair—better known as “MoveLikeG”—set himself an ambitious goal. For his yfood Challenge, he wanted to swim the entire length of the Danube in Austria in just 72 hours—a distance of 350 kilometers. Despite meticulous preparation, however, it was already clear even before the final hours that the world record attempt would remain “just” an attempt.

That’s because the world record timer ran out at 5:39 p.m. on Wednesday. At that point, the German was between Wallsee and Persenbeug (Lower Austria)—roughly halfway through his originally planned journey to Bratislava. At least the adventurer had the privilege of exploring all of Upper Austria by swimming. In Linz, a few fans were waiting with homemade signs, and there was also a great deal of support on social media.

Current Too Weak
However, due to the high temperatures, the Danube’s water level is currently particularly low. Consequently, the current—which should have propelled the 23-year-old forward more quickly—is also weak.

Incidentally, the fascination with the Danube is currently attracting another swimmer as well. Joseph Heß is swimming the entire 2,600 kilometers of the Danube and has already reached Budapest.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
29.07.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf