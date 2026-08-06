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Hippolyt-Tag – Fest zum Stadtpatron in St. Pölten

Niederösterreich
06.08.2026 15:30
Das Museum am Dom ermöglicht seltene Einblicke am Hippolyt-Tag
Das Museum am Dom ermöglicht seltene Einblicke am Hippolyt-Tag(Bild: Museum am Dom/Tobias Seebacher)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Am Sonntag, den 9. August, steht St. Pölten im Zeichen seines Namenspatrons und Schutzheiligen, des Heiligen Hippolyt.

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Die Besucher des Hippolyt-Tages erwartet am Sonntag, den 9. August, ein abwechslungsreiches Programm – Kultur, Geschichte, Musik und viele Angebote für die ganze Familie bieten Unterhaltendes und Wissenswertes.

Der Tag beginnt mit einem Vitalfrühstück im Bildungshaus St. Hippolyt – bitte nur mit Reservierung.

Um 10.30 Uhr findet im Dom die Festmesse mit Bischof Dr. Alois Schwarz statt. Das Bläserensemble der Militärmusik Niederösterreich sorgt u.a. für die musikalische Gestaltung.

Von 12 Uhr bis 15 Uhr laden das Stadtmuseum und das Museum am Dom zu „Hippolyts Werkstatt“ im Museum am Dom zum Mitmachen ein. Besonderes Highlight: es wurde eigens ein Blutorange-Topfen-Eis kreiert – für Erfrischung ist also gesorgt. Gratis-Eis solange der Vorrat reicht!

Um 12 Uhr wird dann das Schaudepot des Museums eröffnet. Bitte um Beachtung: hier sind Zählkarten erforderlich.

Um 13.30 Uhr folgt eine Führung durch das Bistumsgebäude.

„Hippolyt in allen Gassen“ heißt der Stadtspaziergang, der im Stadtmuseum mit einer Führung durch die neue Ausstellung zur Stadtgeschichte endet. Start dazu ist um 15 Uhr.

Die neue Ausstellung im Stadtmuseum zeigt auch einen Mittelalter-Schwerpunkt
Die neue Ausstellung im Stadtmuseum zeigt auch einen Mittelalter-Schwerpunkt(Bild: Vorlaufer)

Ein besonderes Special sind die XR-Brillentouren um 14 Uhr und 14.30 Uhr im Sommerrefektorium, die das mittelalterliche St. Pölten sichtbar machen. Bitte unbedingt dafür Tickets lösen unter www.stpoeltentourismus.at

Der würdige Abschluss des Hippolyt-Tages ist das Konzert „Hippolyt in allen Ohren“ in der Prandtauerkirche um 17 Uhr. Für diese musikalische Reise durch die Jahrhunderte, die von historischen Instrumenten begleitet wird, benötigt man ebenfalls bitte Zählkarten.

Der Heilige Hippolyt lebte im 3. Jahrhundert nach Christus und hatte eine bewegte Geschichte
Der Heilige Hippolyt lebte im 3. Jahrhundert nach Christus und hatte eine bewegte Geschichte(Bild: Diözese St. Pölten)

Der Festtag zum Namenspatron und Schutzheiligen St. Pöltens – eine Kooperation aus Diözese und Stadt St. Pölten – lädt ein, einzutauchen, zu entdecken und gemeinsam die lebendige Geschichte der Sadt zu feiern. 

Der Eintritt ist frei, ausgenommen sind einzelne Programmpunkte mit Anmeldung oder Zählkarten. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig über das umfangreiche Programm und sichern Sie sich die dazu nötigen Tickets unter stadtmuseum-stp.at, www.dsp.at, museumamdom.at oder www.stpoeltentourismus.at

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