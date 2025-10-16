Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tragödie am Laila Peak

Dahlmeier-Papa meldet sich: „Leiche unauffindbar“

Wintersport
16.10.2025 14:37
Der Vater von Laura Dahlmeier hat bestätigt, dass der Leichnam seiner Tochter nicht geborgen ...
Der Vater von Laura Dahlmeier hat bestätigt, dass der Leichnam seiner Tochter nicht geborgen werden kann.(Bild: APA/dpa/Matthias Balk)

Der Leichnam von Laura Dahlmeier wird nicht geborgen – das hat nun auch ihr Vater Andreas bestätigt. Nach dem tödlichen Unglück in Pakistan sei demnach ein weiterer Bergungsversuch gescheitert – die Leiche der ehemaligen Top-Biathletin war nicht mehr auffindbar. 

0 Kommentare

Über zwei Monate sind seit dem tragischen Unglück am Laila Peak vergangen. Am 28. Juli war Dahlmeier beim Abstieg in einen Steinschlag geraten. Kurze Zeit später herrschte traurige Gewissheit: Die ehemalige Spitzen-Biathletin hat das Unglück nicht überlebt. 

Lesen Sie auch:
Laura Dahlmeier
Familie besteht darauf
Laura Dahlmeier tot! Das war ihr letzter Wunsch
30.07.2025
Dahlmeier-Begleiterin:
„Laura hat ein riesengroßer Stein getroffen“
31.07.2025

Versuche, ihre Leiche zu bergen, sind anschließend gescheitert. Nachdem ein weiterer Anlauf nicht erfolgreich war, erklärt nun ihr Papa Andreas gegenüber dem „Spiegel“: „Somit bleibt Laura am Berg zurück. Es besteht keine Chance, sie noch zu bergen.“

„Hätten Laura gern nach Hause gebracht“
Eine weitere traurige Gewissheit für die Hinterbliebenen. „Wir hätten Laura gern nach Hause gebracht. Aber es war nicht möglich, sie zu holen. Es war nach dem Unfall zu gefährlich. Als Thomas Huber noch mal an den Laila Peak ging, war sie nicht mehr auffindbar“, bestätigt Andreas Dahlmeier.

Auch Kletter-Ikone Huber, der auf Wunsch der Eltern nach Dahlmeiers Leichnam gesucht hatte, erklärt: „Ich wusste genau, wohin wir gehen mussten, um den optimalen Blick zu haben. Wir hatten ein Spektiv mit 30-facher Vergrößerung dabei, mit dem wir das Gelände absuchten, außerdem eine Drohne. Wenn wir Laura gefunden hätten, wären wir in die Wand gestiegen und hätten sie geborgen. Wie erwartet, war Laura aber nicht mehr an der Unfallstelle.“ 

Der erfahrene Alpinist vermutet, dass der Leichnam von Geröll verschüttet am Fuß der Gipfelwand zu verorten ist. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.256 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
231.640 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
155.188 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Wintersport
Tragödie am Laila Peak
Dahlmeier-Papa meldet sich: „Leiche unauffindbar“
„Ausgezeichnete“ Piste
Grünes Licht für Sölden! ÖSV-Teams stehen fest
Stars und Talente
Diese Ski-Profis haben heuer ihre Karriere beendet
Neues Abenteuer
Nach Karriereende: Ex-ÖSV-Adler wechselt zum ORF
Erneuter Kreuzbandriss
Olympia-Fluch! Slalom-Ass verpasst Heim-Spiele

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf