Dahlmeier-Drama: „Dann konnte ich endlich weinen“

Mit Dahlmeier verlor er eine langjährige, gute Freundin. Was da am Laila Peak geschehen war, konnte er erst nach und nach realisieren: „Wir sind zurück in unser Basislager, von dort bin ich allein ins ABC-Lager aufgestiegen und habe mich auf einen Stein gesetzt. Dann konnte ich endlich weinen und mich von einem guten Freund, wie Laura einer war, verabschieden.“