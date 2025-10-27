Vorteilswelt
Thomas Huber schildert

Dahlmeier-Drama: „Dann konnte ich endlich weinen“

Wintersport
27.10.2025 17:08
Ende Juli verlor Laura Dahlmeier nach einem Unglück im pakistanischen Gebirge ihr Leben.
Ende Juli verlor Laura Dahlmeier nach einem Unglück im pakistanischen Gebirge ihr Leben.(Bild: APA/dpa/Matthias Balk)

Extrembergsteiger Thomas Huber hat die dramatischen Momente rund um die Rettungs- und Bergungsversuche nach dem Unglück am Laila Peak geschildert. Der 58-Jährige hat mit der ehemaligen Spitzen-Biathletin Laura Dahlmeier eine gute Freundin verloren. Die Tragödie konnte er zunächst gar nicht fassen.

Ende Juli verunglückte Dahlmeier im Karakorum-Gebirge in Pakistan. Alle Rettungsversuche waren vergeblich – auch alle Bergungsversuche des Leichnams schlugen seither fehl. Dramatische Momente, die Extrembergsteiger Huber vor Ort miterlebt hat. 

Lesen Sie auch:
Laura Dahlmeier hat ihr Leben bei einem Unglück am Laila Peak in Pakistan verloren. 
Begleiterin erzählt
Neue tragische Details zum Tod von Laura Dahlmeier
17.10.2025
Tragödie am Laila Peak
Dahlmeier-Papa meldet sich: „Leiche unauffindbar“
16.10.2025

„Jede Hilfe kam zu spät“
„Wir sind mit dem Hubschrauber zur Unfallstelle geflogen, über GPS-Daten konnten wir Lauras Kletterpartnerin lokalisieren, die sicher zum Lager 1 abgestiegen war. Nach weiteren Umrundungsflügen haben wir ziemlich schnell erkennen müssen, dass für Laura jede Hilfe zu spät kam“, schildert der 58-Jährige nun gegenüber der „SZ“. 

Mit Dahlmeier verlor er eine langjährige, gute Freundin. Was da am Laila Peak geschehen war, konnte er erst nach und nach realisieren: „Wir sind zurück in unser Basislager, von dort bin ich allein ins ABC-Lager aufgestiegen und habe mich auf einen Stein gesetzt. Dann konnte ich endlich weinen und mich von einem guten Freund, wie Laura einer war, verabschieden.“ 

