Dahlmeier-Drama: „Dann konnte ich endlich weinen“

Extrembergsteiger Thomas Huber hat die dramatischen Momente rund um die Rettungs- und Bergungsversuche nach dem Unglück am Laila Peak geschildert. Der 58-Jährige hat mit der ehemaligen Spitzen-Biathletin Laura Dahlmeier eine gute Freundin verloren. Die Tragödie konnte er zunächst gar nicht fassen.
Ende Juli verunglückte Dahlmeier im Karakorum-Gebirge in Pakistan. Alle Rettungsversuche waren vergeblich – auch alle Bergungsversuche des Leichnams schlugen seither fehl. Dramatische Momente, die Extrembergsteiger Huber vor Ort miterlebt hat.
„Jede Hilfe kam zu spät“
„Wir sind mit dem Hubschrauber zur Unfallstelle geflogen, über GPS-Daten konnten wir Lauras Kletterpartnerin lokalisieren, die sicher zum Lager 1 abgestiegen war. Nach weiteren Umrundungsflügen haben wir ziemlich schnell erkennen müssen, dass für Laura jede Hilfe zu spät kam“, schildert der 58-Jährige nun gegenüber der „SZ“.
Mit Dahlmeier verlor er eine langjährige, gute Freundin. Was da am Laila Peak geschehen war, konnte er erst nach und nach realisieren: „Wir sind zurück in unser Basislager, von dort bin ich allein ins ABC-Lager aufgestiegen und habe mich auf einen Stein gesetzt. Dann konnte ich endlich weinen und mich von einem guten Freund, wie Laura einer war, verabschieden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.