Besondere Ehre

Park in Garmisch wird nach Laura Dahlmeier benannt

Ski Nordisch
25.09.2025 09:38
Laura Dahlmeier kam im Juli im Alter von 31 Jahren ums Leben.
Laura Dahlmeier kam im Juli im Alter von 31 Jahren ums Leben.

Der Kurpark in Garmisch-Partenkirchen heißt ab sofort „Laura-Dahlmeier-Park“. Nachdem die mehrfache Biathlon-Olympiasiegerin im Juli bei einem Bergunfall in Pakistan ums Leben gekommen war, beschloss ihre Heimatgemeinde nun, sie mit einem dauerhaften Andenken in Erinnerung zu behalten.

 „Dass wir den Park, in dem Laura oft gefeiert wurde und den sie mit ihrer Heimat eng verbunden hat, nun dauerhaft nach ihr benennen, ist ein klares Bekenntnis unserer Gemeinde. Der ‘Laura-Dahlmeier-Park‘ wird ein Ort des Gedenkens, der Dankbarkeit und der Inspiration sein – für heutige und kommende Generationen“, erklärte Garmischs Bürgermeisterin Elisabeth Koch. Es gäbe ein großes Bedürfnis seitens der Einheimischen udn Gästen, ihre Trauer auszudrücken.

Ein Foto und ein Gedenkstein erinnern an die verstorbene Wintersportlerin.
Ein Foto und ein Gedenkstein erinnern an die verstorbene Wintersportlerin.

Dahlmeiers Heimatverein, der Skiclub Partenkirchen, hat seinen Sitz im Kurpark, die siebenfache Weltmeisterin war folgich oft an der Anlage zu Gast.

Eingeweiht soll der „Laura-Dahlmeier-Park“ in den kommenden Wochen werden, bereits jetzt haben Gäste die Möglichkeit, an einer provisorischen Gedänkstätte der Sportlerin zu gedenken. 

