Park in Garmisch wird nach Laura Dahlmeier benannt

„Dass wir den Park, in dem Laura oft gefeiert wurde und den sie mit ihrer Heimat eng verbunden hat, nun dauerhaft nach ihr benennen, ist ein klares Bekenntnis unserer Gemeinde. Der ‘Laura-Dahlmeier-Park‘ wird ein Ort des Gedenkens, der Dankbarkeit und der Inspiration sein – für heutige und kommende Generationen“, erklärte Garmischs Bürgermeisterin Elisabeth Koch. Es gäbe ein großes Bedürfnis seitens der Einheimischen udn Gästen, ihre Trauer auszudrücken.