Off to Rotterdam
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Von krone Sport
FC Red Bull Salzburg has transferred 1.92-meter-tall midfielder Valentin Sulzbacher to Dutch first-division club Excelsior Rotterdam!
The 21-year-old from Upper Austria had made it to the first team from the club’s own academy, though he made only eight competitive appearances due to injuries.
According to a club statement released Monday, Sulzbacher has signed a three-year contract with Excelsior.
“We wish him all the best!”
Sports Director Marcus Mann on the transfer: “Valentin has developed well over the years from our own youth system. Now he has decided to take the next step in his career. We’re happy for him and wish him all the best for the rest of his career!
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