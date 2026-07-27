Fuß verhakte sich am Gaspedal – Auto kippte um

Beifahrer konnte sich befreien

Der 84-jährige Beifahrer konnte sich unbestimmten Grades verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Die 79-jährige Lenkerin musste von der FF Kappl aus dem Fahrzeug geholt werden. Sie erlitt nur leichte Verletzungen und wurde zum ortsansässigen Arzt gebracht. Der 84-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.