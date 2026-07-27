Fuß verhakte sich am Gaspedal – Auto kippte um

Auf der Landesstraße in Kappl (Tirol) verlor am Montag eine Autolenkerin (79) die Kontrolle über ihr Fahrzeug, weil sich ihr Fuß offenbar mit dem Gaspedal verhakt hatte. Das Auto prallte gegen ein Garagentor und blieb auf der Seite liegen.
Am Montag gegen 13.35 Uhr lenkte eine 79-jährige Österreicherin einen Pkw auf der Kappler Landesstraße vom Zentrum kommend talwärts. Auf dem Beifahrersitz führte sie einen 84-jährigen Österreicher mit.
In einer Linkskurve verhakte die Frau mit ihrem Fuß am Gaspedal und verlor dadurch die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Lenkerin geriet dabei in der Kurve nach links und prallte gegen das Tor der dortigen Tiefgarageneinfahrt. Das Fahrzeug kam anschließend in der Garageneinfahrt seitlich zu liegen.
Beifahrer konnte sich befreien
Der 84-jährige Beifahrer konnte sich unbestimmten Grades verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Die 79-jährige Lenkerin musste von der FF Kappl aus dem Fahrzeug geholt werden. Sie erlitt nur leichte Verletzungen und wurde zum ortsansässigen Arzt gebracht. Der 84-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
Neben der Polizei stand die FF Kappl zur Bergung und Sicherung des Fahrzeuges mit 20 Mann im Einsatz.
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