365 Tage Fahrspaß am Red Bull Ring

Rund um Formel 1 und MotoGP ist der Red Bull Ring mehr als eine Rennstrecke. Abseits der Großevents eröffnet sich das ganze Jahr eine Erlebniswelt, in der man selbst Gas geben und den GP-Kurs aus neuer Perspektive erleben kann.
Das Angebot an Fahrerlebnissen – im Sommer wie im Winter – wird kontinuierlich ausgebaut. Ob am harten Rennasphalt der Tatsachen, auf Schnee und Eis, trocken oder nass, oder auch abseits im Gelände – jeder ambitionierte Motorsportler findet auf dem und rund um das GP-Areal eine passende Spielwiese.
Von Formel-Feeling bis Offroad-Abenteuer
Die Fahrerlebniswelt am Spielberg ist eine motorisierte Offenbarung mit wendigen Boliden wie dem KTM X-Bow und natürlich auch für Speed-Begeisterte mit Single Seatern à la Formel 4. Wer die brachiale Power aus Zuffenhausen am eigenen Leib spüren möchte, nimmt die Herausforderung in einem Porsche 911 GT3 Cup (992) oder in verschiedenen Modellen des Porsche 718 Cayman an.
Wenn Rundenzeiten nicht so wichtig sind, sondern die Vorzüge der Steiermark roh und mit all ihren Ecken und Kanten im Vordergrund stehen, sind Allrad-Champions wie der INEOS Grenadier und der CFMOTO Offroad-Buggy genau richtig. Sämtliche Fahrerlebnisse werden von professionellen und erfahrenen Instruktoren begleitet, die auf das individuelle fahrerische Können eingehen und das Beste aus ihren „Lehrlingen“ herauskitzeln.
Fahrspaß auf jedem Untergrund
Das Herzstück des Motorsport-Eldorados im Murtal ist die Grand-Prix-Rennstrecke, aber der Spielberg kann viel mehr. Rund um den Red Bull Ring wird außerdem im Driving Center das Handling verfeinert, am Kart Track werden die Racing-Basics auf Vordermann gebracht. In großzügig angelegten Bereichen jenseits der Reifenstapel warten ein 4WD-Test Track, ein Offroad Car Track, ein Offroad Bike Track und ein CFMOTO Offroad-Buggy Track mit Herausforderungen für alle nur denkbaren Vorlieben, die mit zwei und vier Rädern in unwegsamem Gelände zu tun haben.
So wird der Red Bull Ring zur ganzjährigen Erlebniswelt für alle, die Motorsport nicht nur sehen, sondern selbst erleben möchten. Weitere Informationen zu den Fahrerlebnisse finden Sie HIER.