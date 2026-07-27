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Für mehrere Wochen

Brückensanierung: Umleitung und Behinderungen

Tirol
27.07.2026 10:01
Auf der Lechaschauer Lechbrücke kommt es in den nächsten Wochen zu Behinderungen.
Auf der Lechaschauer Lechbrücke kommt es in den nächsten Wochen zu Behinderungen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Autofahrer im Tiroler Außerfern aufgepasst: An der Lechaschauer Lechbrücke beginnen Anfang August dringend notwendige Sanierungsarbeiten. Verkehrsteilnehmer müssen in den kommenden Wochen mit Einschränkungen rechnen. Die Brücke ist nur in eine Fahrtrichtung passierbar. Wer in die andere Richtung will, wird umgeleitet.

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Im Zuge der Arbeiten werden Teile der Tragwerksabdichtung und der Abdichtungsentwässerung sowie der Fahrbahnübergang erneuert, informiert das Land Tirol. Dafür sei eine Sperre einer Fahrspur erforderlich.

Von Montag bis Freitag wird der Verkehr während der Arbeitszeiten zwischen 7 und 19 Uhr nur einspurig in Fahrtrichtung Reutte geführt. Für Fahrzeuge in der Gegenrichtung wird eine Umleitung über die L 260 Ehenbichler Straße, die Riedener Lechbrücke und die B 198 Lechtalstraße eingerichtet. Die Umleitungsstrecke werde entsprechend ausgeschildert.

Ampelregelung über Nacht
Fußgänger und Radfahrer können die Brücke weiterhin ohne Einschränkungen nutzen. Außerhalb der Arbeitszeiten werde der Verkehr im Bereich der Brücke mittels Ampelregelung einspurig geführt, sodass Fahrten in beide Richtungen möglich bleiben.

Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich mehrere Wochen dauern und sollen laut Plan bis zum Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sein. Voraussetzung dafür ist eine günstige Witterung, da die Arbeiten nur bei entsprechenden Wetterbedingungen durchgeführt werden können.

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