Brückensanierung: Umleitung und Behinderungen

Von Montag bis Freitag wird der Verkehr während der Arbeitszeiten zwischen 7 und 19 Uhr nur einspurig in Fahrtrichtung Reutte geführt. Für Fahrzeuge in der Gegenrichtung wird eine Umleitung über die L 260 Ehenbichler Straße, die Riedener Lechbrücke und die B 198 Lechtalstraße eingerichtet. Die Umleitungsstrecke werde entsprechend ausgeschildert.