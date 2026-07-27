Brückensanierung: Umleitung und Behinderungen

Autofahrer im Tiroler Außerfern aufgepasst: An der Lechaschauer Lechbrücke beginnen Anfang August dringend notwendige Sanierungsarbeiten. Verkehrsteilnehmer müssen in den kommenden Wochen mit Einschränkungen rechnen. Die Brücke ist nur in eine Fahrtrichtung passierbar. Wer in die andere Richtung will, wird umgeleitet.
Im Zuge der Arbeiten werden Teile der Tragwerksabdichtung und der Abdichtungsentwässerung sowie der Fahrbahnübergang erneuert, informiert das Land Tirol. Dafür sei eine Sperre einer Fahrspur erforderlich.
Von Montag bis Freitag wird der Verkehr während der Arbeitszeiten zwischen 7 und 19 Uhr nur einspurig in Fahrtrichtung Reutte geführt. Für Fahrzeuge in der Gegenrichtung wird eine Umleitung über die L 260 Ehenbichler Straße, die Riedener Lechbrücke und die B 198 Lechtalstraße eingerichtet. Die Umleitungsstrecke werde entsprechend ausgeschildert.
Ampelregelung über Nacht
Fußgänger und Radfahrer können die Brücke weiterhin ohne Einschränkungen nutzen. Außerhalb der Arbeitszeiten werde der Verkehr im Bereich der Brücke mittels Ampelregelung einspurig geführt, sodass Fahrten in beide Richtungen möglich bleiben.
Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich mehrere Wochen dauern und sollen laut Plan bis zum Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sein. Voraussetzung dafür ist eine günstige Witterung, da die Arbeiten nur bei entsprechenden Wetterbedingungen durchgeführt werden können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.