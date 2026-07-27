Over 100 million euros
Record deal sealed: RB star has made his decision!
Yan Diomande has apparently made his decision: According to transfer expert Fabrizio Romano, the rising star’s move from RB Leipzig to Real Madrid is a done deal!
The Ivorian is set to join the storied Spanish club for more than 100 million euros and is expected to undergo medical tests at Real as early as next week. Diomande will sign a contract running through the summer of 2031. Neither club has confirmed the deal yet.
The 19-year-old will thus become the Saxon club’s record transfer. Until now, Josko Gvardiol’s 2023 move to Manchester City (90 million transfer fee) was considered the most expensive departure in the club’s history. Last year, Benjamin Sesko transferred to Manchester United for around 76 million euros.
Mintzlaff had previously ruled out a quick departure
Originally, the Saxon club did not want to let their rising star—who still had a contract through the summer of 2030 with no buyout clause—leave after just one season. RB Leipzig CEO Oliver Mintzlaff had categorically ruled out a transfer this summer.
But interest in Diomande from across Europe grew too rapidly following an outstanding Bundesliga season and a strong World Cup performance. And in the tug-of-war, Real Madrid has now apparently prevailed over Paris Saint-Germain …
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