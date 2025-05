Steirische Zwillinge starten Karriere in Hollywood

Über Umwege in die Traumfabrik

Nach der Matura zog es Bianca und Dilara ins Ausland: zuerst nach Passau in Deutschland zum Schauspielunterricht, dann drei Jahre lang nach Vancouver an der kanadischen Westküste, das auch gerne „Hollywood North“ genannt wird. „Dort haben wir uns schnell in die Filmszene eingefunden. Eine Agentin hat uns für erste Rollen in Independent-Filmen vermittelt.“