31-Year-Old Woman Drowned
Fatal Nighttime Stand-Up Paddleboarding Trip
It was supposed to be a romantic outing and a night under the open sky, but it ended in tragedy. A 31-year-old woman from Wels fell into the Traun River (Upper Austria) while stand-up paddleboarding. Although she was found, she died Sunday morning at the hospital.
Together with her 38-year-old boyfriend from St. Marienkirchen an der Polsenz, the woman from Wels planned to take a nighttime trip to the Traunspitz on Saturday—where the Thalbach and the Traun rivers meet. The two intended to spend the night there under the open sky. But then a disagreement apparently arose.
Boyfriend Heard a Scream
Around 4:30 a.m., the two decided to paddle back home. Then the tragedy struck: The man suddenly heard his girlfriend scream. When he paddled back, the 31-year-old’s stand-up paddleboard was empty.
31-Year-Old Found Motionless in the Water
The man immediately alerted emergency responders and began searching for his girlfriend himself. Around 5:20 a.m., the young woman was found floating motionless in the water. Resuscitation efforts began immediately. However, the woman from Wels died in the hospital on Sunday morning.
There are currently no indications of foul play, but an autopsy has been ordered.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.