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31-Year-Old Woman Drowned

Fatal Nighttime Stand-Up Paddleboarding Trip

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26.07.2026 14:46
The woman is believed to have fallen off the board and drowned. (Stock photo)
The woman is believed to have fallen off the board and drowned. (Stock photo)(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

It was supposed to be a romantic outing and a night under the open sky, but it ended in tragedy. A 31-year-old woman from Wels fell into the Traun River (Upper Austria) while stand-up paddleboarding. Although she was found, she died Sunday morning at the hospital.

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Together with her 38-year-old boyfriend from St. Marienkirchen an der Polsenz, the woman from Wels planned to take a nighttime trip to the Traunspitz on Saturday—where the Thalbach and the Traun rivers meet. The two intended to spend the night there under the open sky. But then a disagreement apparently arose.

Boyfriend Heard a Scream
Around 4:30 a.m., the two decided to paddle back home. Then the tragedy struck: The man suddenly heard his girlfriend scream. When he paddled back, the 31-year-old’s stand-up paddleboard was empty.

31-Year-Old Found Motionless in the Water
The man immediately alerted emergency responders and began searching for his girlfriend himself. Around 5:20 a.m., the young woman was found floating motionless in the water. Resuscitation efforts began immediately. However, the woman from Wels died in the hospital on Sunday morning.

There are currently no indications of foul play, but an autopsy has been ordered.

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