Über 5000 Unterschriften gegen Fernpass-Tunnel

Der Widerstand gegen den vom Land geplanten Fernpass-Scheiteltunnel wächst täglich. Mit Stichtag 15. Juni haben bereits 5010 Personen unterschrieben. Und zwar – im Gegensatz zu so manch anderer Unterschriftenaktion – aus der betroffenen Region. „Jede einzelne Unterschrift ist ein demokratiepolitisch wertvolles Zeichen für Einmischen und Mitgestalten sowie ein starkes Bekenntnis zum eigenen Lebens-, Regionalwirtschafts- und Naturraum auf Grundlage unserer gemeinsamen sachlich und rechtlich ausgearbeiteten Maßnahmen, deren Umsetzung wir erwarten“, erklärte Fritz Gurgiser gemeinsam mit seinen Mitstreitern am Freitagvormittag im Rastland in Nassereith.