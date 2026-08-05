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St. Pölten: Kultursommer für die ganze Familie

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05.08.2026 00:01
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Kultur erleben, gemeinsam genießen: Ob Open-Air-Konzerte, Museumsbesuche oder Familienfestivals ...
Kultur erleben, gemeinsam genießen: Ob Open-Air-Konzerte, Museumsbesuche oder Familienfestivals – der Kultursommer in St. Pölten und der Hauptstadtregion bietet unvergessliche Erlebnisse für Groß und Klein.(Bild: Rupert Pessl)
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Von Promotion Team

Ob Open-Air-Konzerte, Familienfeste, Museumsabenteuer oder Kindermusical: In und rund um St. Pölten wartet ein abwechslungsreicher Kultursommer auf Groß und Klein. Das 40-jährige Jubiläum der Landeshauptstadt bietet den perfekten Anlass, Kultur, Natur und Genuss gemeinsam zu erleben.

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Der Sommer in der Hauptstadtregion St. Pölten steht ganz im Zeichen von Kultur, Musik und Kreativität. Neben dem 40-jährigen Jubiläum der niederösterreichischen Landeshauptstadt erwartet Besucherinnen und Besucher ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm – von stimmungsvollen Open-Air-Konzerten über spannende Museumsangebote bis hin zu großen Familienfestivals. Ob mitten in der Stadt, in historischen Gemäuern oder unter freiem Himmel: Hier finden Kulturbegeisterte jeden Alters ihr persönliches Sommerhighlight.

Kulturerlebnisse für die ganze Familie
Familien dürfen sich auf zahlreiche Veranstaltungen freuen. Das Stadtmuseum St. Pölten lädt mit seiner neuen Stadtgeschichte-Ausstellung zu einer interaktiven Zeitreise ein, während das Museum Niederösterreich am ersten Sonntag im Monat mit Kreativstationen, Mikroshows und familienfreundlichen Führungen begeistert.

Musikfans kommen bei den HEIMSPIEL Open-Air Clubkonzerten in Herzogenburg auf ihre Kosten, wenn regionale Künstlerinnen und Künstler laue Sommerabende musikalisch gestalten.

Ein besonderes Highlight sind die NÖ KinderSommerSpiele (NÖKISS) im Stift Herzogenburg. An sechs Veranstaltungstagen verwandeln Theater, Puppenspiel, Workshops und Mitmach-Stationen das historische Ambiente in eines der größten Kinderkulturfestivals Österreichs.

Den krönenden Abschluss bildet „Conni – Das Musical!“ am 5. September im VAZ St. Pölten – ein Mitmach-Erlebnis mit bekannten Liedern und viel Charme für die ganze Familie.

Alle Termine und Ausflugstipps finden Sie unter www.junge-kultur.at

Mehr Zeit für Stadt, Natur und Genuss
Wer den Kultursommer in der Hauptstadtregion St. Pölten besucht, sollte gleich etwas länger bleiben. In Stadt und Land bietet sich nicht nur ein vielfältiges Kulturprogramm, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zum Baden, Radfahren, Wandern und Entspannen. Gemütliche Gastgärten, Cafés und Eissalons laden dazu ein, den Sommertag genussvoll ausklingen zu lassen.

Weitere Informationen zu Unterkünften, Ausflugszielen und Angeboten für Ihren Aufenthalt finden Sie unter www.hauptstadtregion.at

(Bild: Mostviertel Tourismus)
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