St. Pölten: Kultursommer für die ganze Familie

Ob Open-Air-Konzerte, Familienfeste, Museumsabenteuer oder Kindermusical: In und rund um St. Pölten wartet ein abwechslungsreicher Kultursommer auf Groß und Klein. Das 40-jährige Jubiläum der Landeshauptstadt bietet den perfekten Anlass, Kultur, Natur und Genuss gemeinsam zu erleben.