Konsequenzen für Lkw mit NS-Parole gefordert

Kein Steuergeld nach Vorfällen dieser Art

Die linke Jugendorganisation fordert „den Ausschluss von Unternehmen, die NS-Wiederbetätigung dulden oder nach derartigen Vorfällen keine konsequenten personellen Konsequenzen ziehen, von sämtlichen öffentlichen Aufträgen des Landes Steiermark und der Gemeinden“. Sie sollen nicht von Steuergeld profitieren, heißt es.