Surveying Work
Drunk Cyclist Destroyed Valuable Drone
Drones are not permitted everywhere and can be a nuisance. However, a 58-year-old man from Gmunden crossed a line on Wednesday when he ran over a valuable drone with his bicycle without a second thought. The drone was being used for surveying work. The police stopped the man, who was also under the influence of alcohol.
A patrol was dispatched to an incident at Toscanapark in Gmunden around 4:50 p.m. on Wednesday. Upon arrival, they encountered a 37-year-old man from the Gmunden district and questioned him about the incident. He stated that he had been conducting surveying work in Toscanapark with a drone on behalf of his company and that this had disturbed a cyclist and the cyclist’s daughter.
Encountered, Stopped, Reported
The cyclist reportedly suddenly rode toward the drone, ran over it, and then fled the scene. Based on a photograph, the cyclist—a 58-year-old man from the Gmunden district—was located and stopped not far from the city police station. A breathalyzer test revealed a blood alcohol level of 0.54 per mille; the man is being charged.
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