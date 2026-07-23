Minister gibt auf Festen Tipps zur ID Austria

Am 14. August hält die „Servicetour“ beim Grafenegg Festival, am 15. August am Zwiebelfest in Laa/Thaya und am selben Tag auch am Parkfest in Krumbach, im Bezirk Wiener Neustadt. Die ID-Austria-Servicetour ist bereits seit Anfang Juli in Österreich unterwegs und legt bis Ende August mehr als 100 Stopps im ganzen Land ein. Das Ganze eroflgt ohne Terminvereinbarung, lediglich ein Lichtbildausweis sollte mitgebracht werden.