Minister gibt auf Festen Tipps zur ID Austria

Immer mehr Österreicher haben am Handy bereits die ID Austria. Wer noch zögert, kann sich jetzt von der Politik höchstpersönlich beraten lassen.
Über eine ID Austria verfügen bereits 1,2 Millionen Niederösterreicher. Wer sie hat, kann zum Beispiel seinen Hauptwohnsitz vom Handy aus wechseln. Für den Minister für Digitalisierung Alexander Pröll ist aber auch verständlich, dass so mancher davor Hemmungen habe. Um Fragen zu beantworten und die Scheue zu nehmen fährt er deshalb durch das ganze Land.
Am 14. August hält die „Servicetour“ beim Grafenegg Festival, am 15. August am Zwiebelfest in Laa/Thaya und am selben Tag auch am Parkfest in Krumbach, im Bezirk Wiener Neustadt. Die ID-Austria-Servicetour ist bereits seit Anfang Juli in Österreich unterwegs und legt bis Ende August mehr als 100 Stopps im ganzen Land ein. Das Ganze eroflgt ohne Terminvereinbarung, lediglich ein Lichtbildausweis sollte mitgebracht werden.
„Bis Ende 2029 sollen alle neun Millionen Österreicher eine ID Austria haben“, wünscht sich Pröll. Die „Zettelwirtschaft“ bei sich selbst und am Amt verschwinde damit. Gewöhnen müssen sich aber noch viele an ihre „neue Identität“. Häufiges Problem: Ein vergessenes Passwort. Da hilft dann oft wieder nur mehr der gute alte Weg zum Amt.
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