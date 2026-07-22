Power-Steirerin sorgt für Rückkehr der Fischwelt

Die Saazer Teiche sind wohl jedem ein Begriff, der in der Oststeiermark schon in der Paldauer Gegend war – und vielen tat es leid, dass sie stillgelegt wurden und brach lagen. „Und komplett zuwuchsen“, wie Marlies Haas weiß – sie und ihr Lebensgefährte waren es schließlich, die die Teiche wieder zum Leben erweckten. Mit einem Riesenaufwand: „Wir haben ein Jahr lang nur saniert. Es war alles überwuchert, Dämme waren gebrochen, die Bagger mussten tonnenweise Schlamm abbauen.“ Das kostete viel. Aber: „Als wir erfahren haben, dass die Teiche zu haben sind und wir uns dafür entschieden haben, wussten wir: Wir machen das ganz – oder gar nicht.“