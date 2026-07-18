Via Ferrata Hike Planned Using a Mobile App

The Russians (both 35 years old and living in Vienna) had planned to climb the Mahdlgupf via ferrata on Saturday using a cell phone app. They got lost as early as the approach and strayed from the trail. Eventually, the two men found themselves in rocky terrain and were unable to move forward or backward.



Dropped off at Attersee

The Russians dialed the European emergency number. An alpine police officer was alerted, who in turn notified the police helicopter and the Steinbach am Attersee mountain rescue service. The two climbers were ultimately rescued by the police helicopter crew and safely dropped off at the landing site in Steinbach am Attersee.