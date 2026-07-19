Dürre und Hitze bringen Wildtieren den Tod

Diese haben noch Junge, oft in Komposthaufen, „welche sich unglaublich aufheizen. Die Muttertiere flüchten, bei einem nachtaktiven Tier unüblich, auch tagsüber aus dem Nest, um sich abzukühlen. Und um Wasser zu suchen, um genügend Milch produzieren und die Jungen säugen zu können.“ Solche Igel einzufangen sei von Tierfreunden gut gemeint, „es ist aber das Todesurteil für die Kleinen! Also bitte einfach frisches Wasser hinstellen.“