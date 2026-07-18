In Steyr
Waste Sorting Facility Caught Fire: All Clear Now
A cautious all-clear has been issued following the fire at a waste sorting facility in the Gleink district of Steyr (Upper Austria). According to the fire department, the heavy smoke has been brought under control. The warning to residents to keep windows and doors closed has been lifted.
At 12:41 p.m., the first sirens wailed in and around Steyr: A fire had broken out at the Waizinger waste sorting facility in the Steyr-Gleink district. Even as they were on their way to the scene, firefighters could see massive smoke plumes. Shortly thereafter, a thick cloud of black smoke was visible far beyond the city limits.
Warning Issued via Facebook
The city of Steyr issued the following message via social media: “The fire is causing heavy smoke. To protect the public, all residents of neighboring districts and municipalities—especially Ramingdorf/Haidershofen—are urged to close their windows.” The Ramingdorf area in the Lower Austrian municipality of Behamberg was particularly affected.
All firefighting units of the Steyr City Fire Department were immediately alerted. Support came from the BMW Steyr plant fire department and the Wachtberg Volunteer Fire Department in Lower Austria.
According to the fire department, the affected warehouse was severely damaged by the fire. Since the structural integrity of the building is unclear, entry is currently prohibited until a structural engineer determines the risk of collapse. Firefighting efforts were conducted exclusively from the outside, using large quantities of water.
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