Waste Sorting Facility Caught Fire: All Clear Now

At 12:41 p.m., the first sirens wailed in and around Steyr: A fire had broken out at the Waizinger waste sorting facility in the Steyr-Gleink district. Even as they were on their way to the scene, firefighters could see massive smoke plumes. Shortly thereafter, a thick cloud of black smoke was visible far beyond the city limits.

Warning Issued via Facebook

The city of Steyr issued the following message via social media: “The fire is causing heavy smoke. To protect the public, all residents of neighboring districts and municipalities—especially Ramingdorf/Haidershofen—are urged to close their windows.” The Ramingdorf area in the Lower Austrian municipality of Behamberg was particularly affected.