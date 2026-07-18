"Anti-Social" Media
FIFA Has Deleted Over 7 Million Posts Since the Start of the World Cup!
According to FIFA, the organization has removed more than seven million potentially harmful posts and comments on social media since the World Cup began!
According to the world soccer governing body, that’s 14 times more than during the previous Men’s World Cup in Qatar in 2022. Since that tournament, FIFA has been operating a service at its events to protect against social media harassment, which is available to all participating teams, coaches, players, and officials.
Serious threats reported to authorities
The world governing body reported over 200,000 offensive and intimidating posts and comments in connection with the XXL tournament—which concludes Sunday with the final between Spain and Argentina—and “took appropriate action.” More than 1,000 particularly serious threats were reported to the relevant authorities.
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