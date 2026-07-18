Serious Accident
Car Crashes Into Café on Lake Wörthersee: Injuries Reported
A tragic accident has occurred in Velden on Lake Wörthersee. A vehicle crashed into a café on Saturday. According to police, several people were injured.
Shock in the Carinthian tourist town of Velden! A car plowed at full speed into the crowded outdoor seating area of a café in Velden. Some people were able to escape, but eleven were injured. “Some of the victims are seriously injured, but fortunately none are in life-threatening condition,” said police spokeswoman Kristina Kapellari.
Failed Parking Maneuver
An elderly woman was behind the wheel. According to police, initial footage from surveillance cameras suggests the driver may have failed to complete a parking maneuver. “The exact circumstances, however, were unclear at first, as the woman was in shock after the accident,” the statement continued.
This is therefore not an attack, as some have already suspected
Polizeisprecherin Kristina Kapellari
Driver Uninjured, in Shock
The driver received medical attention and has not yet been interviewed. Aside from being in shock, she escaped without injury. Some of the injured were transported to the hospital by rescue helicopter. The Velden Fire Department was also on the scene.
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