Nach Anzeige blüht Alpakahof wieder neu auf

Anonyme Anzeige ließ sie fast aufgeben

Doch vor einem Jahr erhielt Jasmins Traum einen schweren Dämpfer. Nach einer anonymen Anzeige musste der Hof vorübergehend schließen. Neben einer fehlenden Zoo-Genehmigung für Wildtiere wurde unter anderem eine unzureichende Zufahrt für Einsatzfahrzeuge kritisiert und dass die Tiere wie in Schuhschachteln gehalten werden.. „Ich habe damals sogar daran gedacht, alles hinzuschmeißen. Es hat mich sehr verletzt“, erzählt Lechner.