Brand in Kapelle riss Feuerwehrleute aus Schlaf

Anwohnerin mit erster Brandbekämpfung

„Dank des beherzten Eingreifens einer Anwohnerin konnte der Brand bereits vor unserem Eintreffen unter Kontrolle gebracht und nahezu vollständig gelöscht werden. Dadurch beschränkten sich unsere Aufgaben auf Nachlöscharbeiten, das Ausräumen der Kapelle sowie die Kontrolle des betroffenen Bereichs mittels Wärmebildkamera“, so die Feuerwehr Neustift.