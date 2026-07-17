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Sirenenalarm am Morgen

Brand in Kapelle riss Feuerwehrleute aus Schlaf

Tirol
17.07.2026 15:29
In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr alarmiert.
In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr alarmiert.(Bild: APA/Georg Hochmuth)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Feueralarm am Freitag in den frühen Morgenstunden in Neustift im Tiroler Stubaital: In einer Kapelle im Ortsteil Milders war ein Brand ausgebrochen. Eine Anrainerin und die Einsatzkräfte verhinderten letztlich Schlimmeres. Die Brandursache dürfte bereits feststehen.

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Vermutlich um kurz vor 4.30 Uhr war der Brand in der Kapelle in Milders ausgebrochen. Über die Leitstelle Tirol ging ein Notruf ein. Daraufhin sei die Freiwillige Feuerwehr Neustift um 4.33 Uhr mittels Sirene und Sammelruf mit dem Einsatzstichwort „Brand Sonderbau“ alarmiert worden.

Anwohnerin mit erster Brandbekämpfung
„Dank des beherzten Eingreifens einer Anwohnerin konnte der Brand bereits vor unserem Eintreffen unter Kontrolle gebracht und nahezu vollständig gelöscht werden. Dadurch beschränkten sich unsere Aufgaben auf Nachlöscharbeiten, das Ausräumen der Kapelle sowie die Kontrolle des betroffenen Bereichs mittels Wärmebildkamera“, so die Feuerwehr Neustift.

Laut Polizei entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden zum Glück aber keine verletzt. „Das Feuer dürfte durch eine umgefallene Kerze ausgelöst worden sein“, erklären die Ermittler abschließend.

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