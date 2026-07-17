Brand in Kapelle riss Feuerwehrleute aus Schlaf

Feueralarm am Freitag in den frühen Morgenstunden in Neustift im Tiroler Stubaital: In einer Kapelle im Ortsteil Milders war ein Brand ausgebrochen. Eine Anrainerin und die Einsatzkräfte verhinderten letztlich Schlimmeres. Die Brandursache dürfte bereits feststehen.
Vermutlich um kurz vor 4.30 Uhr war der Brand in der Kapelle in Milders ausgebrochen. Über die Leitstelle Tirol ging ein Notruf ein. Daraufhin sei die Freiwillige Feuerwehr Neustift um 4.33 Uhr mittels Sirene und Sammelruf mit dem Einsatzstichwort „Brand Sonderbau“ alarmiert worden.
Anwohnerin mit erster Brandbekämpfung
„Dank des beherzten Eingreifens einer Anwohnerin konnte der Brand bereits vor unserem Eintreffen unter Kontrolle gebracht und nahezu vollständig gelöscht werden. Dadurch beschränkten sich unsere Aufgaben auf Nachlöscharbeiten, das Ausräumen der Kapelle sowie die Kontrolle des betroffenen Bereichs mittels Wärmebildkamera“, so die Feuerwehr Neustift.
Laut Polizei entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden zum Glück aber keine verletzt. „Das Feuer dürfte durch eine umgefallene Kerze ausgelöst worden sein“, erklären die Ermittler abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.