Formula 1 Live Updates
LIVE: Practice at Spa! More Frustration for Verstappen?
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The Belgian Grand Prix at Spa-Francorchamps is on the schedule this weekend. We’ll be reporting live from the first free practice session—see the live updates below.
Here’s the live ticker:
Here’s the latest update:
Three-time Spa winner Max Verstappen is once again feeling frustrated ahead of the Belgian Grand Prix. The former world champion resorted to sarcasm in his frustration over his Silverstone retirement due to yet another rear wing issue on his Red Bull. “Spa and Monza are sure to be great with these cars,” said the Dutchman, adding regretfully, “That’s really a shame, because Spa is one of my favorite tracks.”
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