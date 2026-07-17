St. Valentin to Linz
Overhead wire malfunction paralyzes the western route
Since Thursday evening, train service between Lower Austria and Upper Austria has been almost completely suspended. A rail replacement bus service has been set up for passengers.
“The train will not stop in St. Valentin,” passengers were warned on an ÖBB train departing from St. Pölten on Friday morning. Since Thursday evening, the western line has been affected by an overhead wire malfunction. Of the four tracks on the route between St. Valentin and Linz, only two are currently operational, albeit with restrictions. The ÖBB has set up a rail replacement bus service between the two stations.
Long-distance service in particular has been experiencing delays and cancellations since Thursday evening due to the disruption. According to ÖBB, it is not yet clear how long it will take to repair the damage. According to an ÖBB spokesperson, an overhead line cable fell to the ground on Thursday evening and caused other cables leading to the signal box to melt. The cause of the technical malfunction is unclear.
Revised Train Schedule
Apart from the rail replacement service, an “emergency service schedule” is currently in effect on the western route: Railjet Express (RJX) trains can operate on the route, while Intercity (IC) services terminate at St. Valentin or Linz Central Station. The Westbahn runs only once an hour and makes an unscheduled stop in St. Valentin so that ÖBB passengers can transfer to the Westbahn. Tickets are accepted by both rail companies until the problem is resolved. Freight traffic is currently unable to operate at all.
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