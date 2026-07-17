Overhead wire malfunction paralyzes the western route

Revised Train Schedule

Apart from the rail replacement service, an “emergency service schedule” is currently in effect on the western route: Railjet Express (RJX) trains can operate on the route, while Intercity (IC) services terminate at St. Valentin or Linz Central Station. The Westbahn runs only once an hour and makes an unscheduled stop in St. Valentin so that ÖBB passengers can transfer to the Westbahn. Tickets are accepted by both rail companies until the problem is resolved. Freight traffic is currently unable to operate at all.