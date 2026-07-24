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So machen Sie Ihr Schlafzimmer sommerfit

SalesPromotion
24.07.2026 09:30
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(Bild: XXXLutz)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Die nächste Hitzewelle kommt oft schneller als gedacht - und damit meist auch schlechterer Schlaf. Doch das muss nicht sein, denn mit der richtigen Vorbereitung lässt sich das Schlafzimmer deutlich angenehmer gestalten. Wir haben alles für den Sommer-Check für Ihr Schlafzimmer zusammengefasst.

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Mit ein paar einfachen Maßnahmen lässt sich das Schlafzimmer optimal auf heiße Nächte vorbereiten. Diese Checkliste zeigt Schritt für Schritt, worauf Sie jetzt achten sollten.

To-do 1: Fenster und Sonnenschutz prüfen
Der beste Hitzeschutz beginnt am Fenster. Wer die Sonne frühzeitig draußen hält, verhindert, dass sich das Schlafzimmer tagsüber stark aufheizt. Außenliegende Rollläden, Jalousien oder Markisen sind besonders wirksam. Zusätzlich können helle Vorhänge oder spezielle Thermovorhänge helfen, Räume länger angenehm zu halten.

(Bild: Adobe Stock)

To-do 2: Wintertextilien aus dem Schlafzimmer räumen
Was im Winter gemütlich wirkt, kann im Sommer schnell Wärme speichern: Schwere Tagesdecken, dicke Teppiche oder viele dekorative Textilien sollten vor heißen Tagen entfernt werden. Auch bei Vorhängen und Bettwaren lohnt sich ein Blick auf Materialien, Farben und Schichten, damit das Schlafzimmer insgesamt luftiger wird.

To-do 3: Bettwäsche auf Sommer umstellen
Die richtige Bettwäsche macht in heißen Nächten einen spürbaren Unterschied. Luftige, atmungsaktive Materialien wie Baumwolle und Stoffarten wie Seersucker nehmen Feuchtigkeit besser auf und speichern Wärme weniger stark. Wer nachts schnell schwitzt, sollte Bettwäsche wählen, die angenehm auf der Haut liegt und ein leichteres Schlafgefühl unterstützt.

(Bild: XXXLutz)

To-do 4: Die Winterdecke gegen die Sommerdecke tauschen
Auch die Bettdecke sollte zur Jahreszeit passen. Leichte Sommerdecken aus Materialien wie Tencel, Wildseide oder Kamelhaar können überschüssige Wärme besser ableiten und fühlen sich weniger schwer an.

To-do 5: Beleuchtung und Wärmequellen überprüfen
Selbst kleine Wärmequellen können Räume zusätzlich aufheizen. Ältere Halogenlampen entwickeln deutlich mehr Hitze als moderne LED-Leuchtmittel. Fernseher, Ladegeräte, Computer oder Spielkonsolen sollten möglichst vollständig ausgeschaltet werden, wenn sie nicht gebraucht werden. Das verbessert das Raumklima und spart gleichzeitig Energie.

(Bild: Adobe Stock)

Extra-Tipp: Die richtige Matratze wählen
Wer besonders hitzeempfindlich ist oder generell nachts schnell schwitzt, für den lohnt sich eine atmungsaktive Matratze besonders. Modelle mit guter Luftzirkulation, etwa Federkernmatratzen, können in warmen Nächten angenehmer sein. Welche Matratzenart am besten passt, lässt sich am besten bei einer persönlichen Schlafberatung bei XXXLutz klären.

Quick-Tipps, wenn die Hitze da ist

    • Frühmorgens oder spätabends lüften, wenn die Außentemperatur niedriger ist als im Raum.
    • Wenn möglich querlüften, damit warme Luft schneller entweichen kann.
    • Tagsüber Fenster geschlossen halten und Sonnenschutz konsequent nutzen.
    • Vor dem Schlafengehen lauwarm duschen oder ein kühles Fußbad nehmen.
    • Ventilator vor dem Einschlafen einsetzen, aber nicht direkt auf den Körper richten.
    • Nasse Wäsche drinnen aufhängen, um den Verdunstungseffekt zu nutzen.
    • Pflanzen wie Aloe vera oder Bogenhanf können das Raumklima verbessern.

FAQ: Schlafzimmer sommerfit machen

Wann sollte ich mein Schlafzimmer sommerfit machen?
Am besten gegen Frühlingsende oder spätestens vor der ersten Hitzewelle.

Wie bereite ich mein Schlafzimmer auf heiße Nächte vor?
Wichtige Maßnahmen sind: Sonnenschutz prüfen, schwere Textilien reduzieren, Sommerbettwäsche aufziehen und eine leichte Sommerdecke wählen.

Helfen Thermovorhänge gegen Hitze?
Ja, Thermovorhänge tragen dazu bei, Hitze draußen zu halten und die Raumtemperatur stabiler zu halten. Besonders sinnvoll sind sie in Räumen, die tagsüber viel Sonne abbekommen.

Welchen Einfluss hat die Matratze auf das Schlafklima?
Die Matratze beeinflusst, wie gut Wärme und Feuchtigkeit abgeleitet werden. Modelle mit guter Luftzirkulation können in warmen Nächten angenehmer sein. Eine persönliche Schlafberatung hilft dabei, die passende Matratze zu finden.

Fazit: Sommerfit schlafen mit XXXLutz
Ein angenehmes Schlafklima entsteht durch viele kleine Maßnahmen: passende Beschattung, leichte Bettwaren, atmungsaktive Materialien, die richtige Matratze und einfache Routinen vor dem Schlafengehen. Wenn Sie Ihr Schlafzimmer gezielt auf den Sommer vorbereiten möchten, finden Sie bei XXXLutz passende Produkte und persönliche Beratung. Schauen Sie in einem XXXLutz in Ihrer Nähe vorbei und holen Sie sich weitere Tipps rund um erholsamen Schlaf!

 

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