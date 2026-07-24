So machen Sie Ihr Schlafzimmer sommerfit

Die nächste Hitzewelle kommt oft schneller als gedacht - und damit meist auch schlechterer Schlaf. Doch das muss nicht sein, denn mit der richtigen Vorbereitung lässt sich das Schlafzimmer deutlich angenehmer gestalten. Wir haben alles für den Sommer-Check für Ihr Schlafzimmer zusammengefasst.