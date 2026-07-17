Weltpremiere in der Gruabn – Triumvirat mit Debüt

„Das Training wird knallhart werden“, zwinkerte Reinmayr und kündigte trotz der Hitze keine Schonung an: „In der Gruabn ist es eh immer schattig.“ „Schoko“ ging indes vom Gaspedal: „Wir gehen es ruhig an, da sind ja Kicker dabei, die in meinem Alter sind. Wichtig sind die Trinkpausen“, schmunzelte der ehemalige Top-Stürmer, der mit seinen 69 Jahren fit wie ein Turnschuh ist. In der ehrwürdigen Gruabn erlebten die Hobby-Kicker eine Weltpremiere.