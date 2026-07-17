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Copa Eleven in Graz

Weltpremiere in der Gruabn – Triumvirat mit Debüt

Steiermark
17.07.2026 11:30
Trainer-Trio: Jakob Jantscher, Hannes Reinmayr und Walter Schachner.
Trainer-Trio: Jakob Jantscher, Hannes Reinmayr und Walter Schachner.(Bild: Jürgen Fuchs)
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Am 25. Juli fordert eine Hobby-Auswahl die Legenden der Copa Pele in der ehrwürdigen Gruabn.  Wo Sturm einst legendäre Spiele ablieferte, schwitzten die Hobby-Kicker beim ersten Training für den Hit gegen Vastic, Herzog und Co. Walter Schachner,  Jakob Jantscher und Hannes Reinmayr leiteten die Einheit. Letzterer entpuppte sich als Knallhart-Trainer.

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Bald ist es so weit! Am 25. Juli matchen sich im Rahmen der COPA Eleven Hobby-Fußballer mit den Legenden der Copa Pele. Spielort: die legendäre Gruabn. Und ebendort fand Donnerstag das erste Training statt. Walter „Schoko“ Schachner, Hannes Reinmayr und Jakob Jantscher leiteten die Einheit mit jenen Mannen, die nächsten Samstag das Duell mit Ivica Vastic, Andi Herzog, Andi Ogris, Toni Pfeffer, Christoph Leitgeb und Co. aufnehmen.

In der legendären Gruabn trainierten die Hobby-Kicker mit den Fußball-Legenden.
In der legendären Gruabn trainierten die Hobby-Kicker mit den Fußball-Legenden.(Bild: Jürgen Fuchs)

„Das Training wird knallhart werden“, zwinkerte Reinmayr und kündigte trotz der Hitze keine Schonung an: „In der Gruabn ist es eh immer schattig.“ „Schoko“ ging indes vom Gaspedal: „Wir gehen es ruhig an, da sind ja Kicker dabei, die in meinem Alter sind. Wichtig sind die Trinkpausen“, schmunzelte der ehemalige Top-Stürmer, der mit seinen 69 Jahren fit wie ein Turnschuh ist. In der ehrwürdigen Gruabn erlebten die Hobby-Kicker eine Weltpremiere.

Zitat Icon

Wenn wir nach dem Alter gehen, ist der Schoko der Chef. Hannes ist der Co-Trainer und ich der Hütchen-Aufsteller.

Sturm-Ikone Jakob Jantscher

„Es ist schließlich das erste Auftreten des Trainer-Teams Reinmayr, Schachner und Jantscher, das kann nur gut werden“, scherzte Jantscher. Wer der Chef ist? „Wenn wir nach dem Alter gehen, der Schoko. Hannes ist der Co-Trainer und ich der Hütchen-Aufsteller.“

Hannes Reinmayr, Walter Schachner und Jakob Jantscher bereiteten die Mannschaft auf den Hit ...
Hannes Reinmayr, Walter Schachner und Jakob Jantscher bereiteten die Mannschaft auf den Hit gegen die Star-Truppe vor.(Bild: Jürgen Fuchs)

Nach einer Hösche ging es zur Sache, ein Trainingsspiel stand am Programm. Da packte auch Jantscher wieder das Fußball-Fieber, er pfiff auf die Trainer-Rolle, war mittendrin. Am 23. Juli (19) steigt das Abschlusstraining in der Gruabn. „Die Burschen sind gut drauf“, so das Trainer-Triumvirat.

Der Kartenverkauf für das Kult-Event läuft auf Ö-Ticket, auch via Copa-Pele-Website geht es zum VIP-Kartenverkauf.

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