Alex Antonitsch: „Ich bin noch die alte Schule“

Dass aus dem kleinen Kitzbühel-Turnier eine solche Perle erwachsen würde, war lange Zeit nicht vorhersehbar. „Wir haben am Anfang meiner Tätigkeit viel Geld für große Planen ausgegeben, damit wir damit die leeren Zuschauerränge abdecken können“, so der Kärntner, „wir haben aber von Anfang an gesagt, dass wir langfristig und nachhaltig arbeiten wollen. Stück für Stück ist das Turnier gewachsen, es kamen immer mehr Leute. Die Finaltage sind mittlerweile vorher ausverkauft und der Zulauf im Allgemeinen richtig cool.“ Bereits in dieser Woche geht erstmals seit 1993 ein WTA-Turnier, also ein Frauenturnier, in Kitzbühel über die Bühne. „Dort hatten wir bis inklusive Freitag freien Eintritt und es ist allgemein eine tolle Aufwertung für die Tennisstätte.“ Als wichtigste Entscheidung für den Erfolg des Turniers schätzt Antonitsch ein, von Anfang an auf die jungen Talente gesetzt zu haben. „Dominic Thiem war schon 2011 da und hat uns dieses Vertrauen mehrfach zurückgezahlt.“ Dann hat man auch auf eine wichtige Umstellung im Zuschauerbereich gesetzt. „Vor unserer Zeit hat es oft 2000 VIP-Gäste pro Tag gegeben. Das ist schön, aber bei einer Kapazität von 6000 Leuten zu viel. Also haben wir das runtergeschraubt und dem Publikum mehr Platz eingeräumt. Wir haben den ,Ladies Day‘ beibehalten und tun irrsinnig viel für die Kids. Es geht um das Gesamtpaket um die Spiele herum.“