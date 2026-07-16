Mord in Welt des berühmten Miniatur-Wunderlands

„Krone“: Was hat Sie dazu inspiriert, einen Krimi in einer fiktiven Stadt im Miniatur-Wunderland Hamburg anzusiedeln?

Jo Fischler: Ich war wie fast jeder, der einmal dort steht, von diesen Welten verzaubert – aber als Krimiautor denke ich mir auch gleich: Da unten wuselt eine ganze Kleinstadt. Was, wenn mein Kommissar mittendrin ermittelt und keine Ahnung hat, dass er selbst winzig ist und Millionen Besucher von oben zusehen? Ab da war die Idee für die Reihe geboren.