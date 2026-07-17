„Alles Marille!“ in der Altstadt Krems

Mehr als 200 Geschäfte, Lokale und Marktstände verwöhnen die Besucher mit besonderen Aktionen, Angeboten und kulinarischen Köstlichkeiten. Die „marillige“ Festmeile in der Altstadt wird von unzähligen Marktständen gestaltet, die ihre Spezialitäten präsentieren – von Marmeladen, Säften, pikanten Chutneys bis hin zu Hochprozentigem. Volkstanzgruppen und Live-Musik sorgen für Kurzweil, ein Glücksrad für die nötige Spannung.