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„Alles Marille!“ in der Altstadt Krems

Niederösterreich
17.07.2026 15:30
Großes Jubiläumsfest in der Kremser Altstadt
Großes Jubiläumsfest in der Kremser Altstadt(Bild: Gregor Semrad)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Bereits zum 30. Mal feiert die Marille „ihr“ Fest in Krems! Kommen auch Sie zu „Alles Marille!“ und genießen Sie sommerliches Flair „in Orange“!

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Noch bis Sonntag, den 26. Juli findet das große Jubiläumsfest rund um die Marille in der Altstadt der Donaumetropole Krems statt. 

Mehr als 200 Geschäfte, Lokale und Marktstände verwöhnen die Besucher mit besonderen Aktionen, Angeboten und kulinarischen Köstlichkeiten. Die „marillige“ Festmeile in der Altstadt wird von unzähligen Marktständen gestaltet, die ihre Spezialitäten präsentieren – von Marmeladen, Säften, pikanten Chutneys bis hin zu Hochprozentigem. Volkstanzgruppen und Live-Musik sorgen für Kurzweil, ein Glücksrad für die nötige Spannung. 

Trachten- und Heimatverein Krems-Stein
Trachten- und Heimatverein Krems-Stein(Bild: Attila Molnar)

Ein besonderes Highlight gibt es jeden Samstag – der längste Marillenkuchen mit über 20 Metern Länge wartet darauf, verspeist zu werden. Die größte süße Gaumenfreude sind aber vielleicht doch die flaumigen Marillenknödel – DIE legendäre Mehlspeise der Wachau! 

Marillenknödel sind aus der Wachau nicht wegzudenken
Marillenknödel sind aus der Wachau nicht wegzudenken(Bild: Jürgen Übl)

Mit rund 250.000 Gästen zählt „Alles Marille!“ zu den größten Genuss- und Brauchtumsfesten des Landes – kommen auch Sie und genießen Sie die Stunden beim Flanieren, Plaudern, Verkosten und Einkaufen!

Das vollständige Programm und alle Informationen dazu finden Sie bitte auf www.alles-marille.at

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