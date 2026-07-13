Sekundenschlaf: Mutter und Tochter im Spital

Schwerer Verkehrsunfall Sonntagnacht im südsteirischen Wildon: Eine 36-Jährige kam mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung. Die Frau und ihre Tochter wurden dabei verletzt.
Die Südsteirerin war am Sonntag kurz vor Mitternacht auf der Grazer Straße (B67) von Wildon kommend in Richtung Norden unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, dürfte die Frau dann aufgrund eines Sekundenschlafs die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung am Fuße des Wildoner Bergs.
Die 36-jährige Lenkerin und ihre Tochter (18) wurden bei dem Unfall verletzt und vom Roten Kreuz ins Grazer LKH gebracht. Ein mit der Fahrerin durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden.
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