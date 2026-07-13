Sekundenschlaf: Mutter und Tochter im Spital

Die Südsteirerin war am Sonntag kurz vor Mitternacht auf der Grazer Straße (B67) von Wildon kommend in Richtung Norden unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, dürfte die Frau dann aufgrund eines Sekundenschlafs die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung am Fuße des Wildoner Bergs.