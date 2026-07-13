Viele Tiroler sind offen für Urlaub vom Smartphone

Über 82 Prozent offen für einen bildschirmfreien Tag

Mit dem interessanten Ergebnis, dass die Tiroler gemeinsam mit den Steirern die Spitzenreiter sind, wenn es darum geht, einen ganzen Tag lang ohne den sonst täglichen Begleiter zu verbringen. „82,9 Prozent der Befragten in Tirol bzw. der Steiermark wollen einen bildschirmfreien Tag im Urlaub verbringen“, verdeutlicht refurbed Co-Founder Kilian Kaminski das Umfrageergebnis. Spannend: Beim Wunsch, die Smartphone-Zeit lediglich zu reduzieren, rangiert Tirol nicht mehr an der Spitze, sondern mit 62,9 Prozent lediglich im Mittelfeld. Die Nase vorne haben in dieser Frage die Salzburger (80,4%), gefolgt von den Steirern (69,2%), Kärntnern (67,7%) sowie den Wienern (67,1%). Schlusslicht bildet hier übrigens das Burgenland mit 53,8 Prozent.